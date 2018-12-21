Almanya'da Türkler Kaç Para Kazanıyor? - Sorduk & Öğrendik
3 saat önce
Melih bu videoda Almanya'da çalışan Türkler'in ne kadar kazandığını öğrenmeye çalışıyor.
Melih bu videoda Almanya
'da çalışan Türkler'in ne kadar kazandığını öğrenmeye çalışıyor. Bakalım Berlin
'de çalışan taksici, berber ve dönerci olarak çalışanların gelirleri ne kadar?
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:02 Kaynak: Youtube
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