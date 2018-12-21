Son Dakika Haberleri: Almanya'da Türkler Kaç Para Kazanıyor? - Sorduk & Öğrendik

Almanya'da Türkler Kaç Para Kazanıyor? - Sorduk & Öğrendik

3 saat önce

Melih bu videoda Almanya'da çalışan Türkler'in ne kadar kazandığını öğrenmeye çalışıyor.

Melih bu videoda Almanya'da çalışan Türkler'in ne kadar kazandığını öğrenmeye çalışıyor. Bakalım Berlin'de çalışan taksici, berber ve dönerci olarak çalışanların gelirleri ne kadar?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:02 Kaynak: Youtube

Berlin, Almanya, Genel
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