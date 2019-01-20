Almanya'nın 97 Yıldır Çözemediği Gizemli Bir Olay
26 dakika önce
Bundan tam 97 yıl önce, Almanya'nın ıssız bir kasabasında bulunan hinterkaçifeck adındaki çiftlikte, gizemli bir olay yaşandı.
Bundan tam 97 yıl önce, Almanya
'nın ıssız bir kasabasında bulunan hinterkaçifeck adındaki çiftlikte, gizemli bir olay yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:35 Kaynak: Youtube
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