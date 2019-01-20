Son Dakika Haberleri: Almanya'nın 97 Yıldır Çözemediği Gizemli Bir Olay

Almanya'nın 97 Yıldır Çözemediği Gizemli Bir Olay

26 dakika önce

Bundan tam 97 yıl önce, Almanya'nın ıssız bir kasabasında bulunan hinterkaçifeck adındaki çiftlikte, gizemli bir olay yaşandı.

Bundan tam 97 yıl önce, Almanya'nın ıssız bir kasabasında bulunan hinterkaçifeck adındaki çiftlikte, gizemli bir olay yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:35 Kaynak: Youtube

Almanya, Genel
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