Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

04.04.2022 20:07
Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinden geri çekilmesi ile çok sayıda sivilin öldüğünün gün yüzüne çıkmasının ardından Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinden geri çekilmesi ile çok sayıda sivilin öldüğünün gün yüzüne çıkmasının ardından Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verdi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Bucha'daki vahşetin ardından Almanya, çok sayıda Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmelerini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurarak, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istedi. Baerbock ayrıca, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını, Almanya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine desteğini artıracağını ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirileceğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergei J. Nechayev'i Bakanlığa çağırılarak, 40 Rus diplomatın istenmeyen ilan edildiği konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Almanya'da akredite edilmiş 104 Rus diplomat bulunuyor.

Almanya hükümeti ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın Bucha kentindeki katliamına yanıt olarak Rusya'ya karşı yeni cezai tedbirler almaya karar verdiğini açıkladı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

YORUMLAR
500
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sivillerin öldürüldüğü görüntülerle ilgili açıklama: Tümü fotomontaj Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sivillerin öldürüldüğü görüntülerle ilgili açıklama: Tümü fotomontaj Rus bombardımanı altındaki Mariupol'deki yıkım görüntülendi Rus bombardımanı altındaki Mariupol'deki yıkım görüntülendi

Ukrayna, Almanya, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Zelenski, Buça'dan seslendi: Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu
19:27 Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi
18:55 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 20:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement