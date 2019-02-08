Almanya 5. Kez Üst Üste Dünya İhracat Şampiyonu Oldu

Almanya 2018 yılında 1 trilyon 318 milyar euro'luk ihracat rekoruna ulaşarak 5. kez üst üste dünya ihracat şampiyonu oldu.

Almanya 2018 yılında 1 trilyon 318 milyar euro'luk ihracat rekoruna ulaşarak 5. kez üst üste dünya ihracat şampiyonu oldu.



Almanya Federal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2018 yılı ihracat rakamlarında yüzde 3'luk bir artışın olduğu ve artışla birlikte Almanya'nın 2018 yılında 1 trilyon 318 milyar euro'luk ihracat yaptığı bildirildi. Almanya 2018 yılını da rekor ihracatla kapatarak 5. kez üst üste dünya ihracat şampiyonu oldu. İthalatın da 5,7 oranında arttığı ve 1 trilyon 90 milyara ulaştığı belirtildi.



Dünyada yaşanan ticaret anlaşmazlıklarına ve Brexit endişelerine rağmen sağlanan ihracat rakamlarının en büyük bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığı ve bu rakamın 778,7 milyar euro'ya ulaştığı belirtildi. Almanya'da ihracat ve ithalat arasındaki dış ticaret dengesi 227,8 milyar euro olarak belirlendi.



İhracat rakamlarının açıklamasının ardından raporu değerlendiren Dış Ticaret Sendikaları (BGA), 2018 yılı için yüzde 3,5 artış beklediklerini ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının, bazı ülkelere uygulanan yaptırımlar ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının oluşturduğu endişeden dolayı hedefledikleri rakamlara ulaşamadıklarını açıkladı. - FRANKFURT

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