Almanya, 5G ağının kurulmasında Çinli Huawei'yi engelleyecek mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya, 5G ağının kurulmasında Çinli Huawei'yi engelleyecek mi? - Son Dakika Dünya

Almanya, 5G ağının kurulmasında Çinli Huawei'yi engelleyecek mi?

6 saat önce

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükumeti 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik kuralları ile ilgili kararını gelecek yıla erteledi. Alman hükümet ortakları, Huawei'yin pazara girmesine izin verilip verilmemesi konusunda henüz anlaşamadı

Almanya, 5G ağının kurulmasında Çinli Huawei'yi engelleyecek mi?, System.String[]

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükumeti 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik kuralları ile ilgili kararını gelecek yıla erteledi. Alman hükümet ortakları, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin pazara girmesine izin verilip verilmemesi konusunda henüz uzlaşamadı.


SPD partisi, güvenlik gerekçeleriyle Huawei'yi fiilen oyun dışı bırakan bir yasa tasarısı öneriyor. Hristiyan Birlik ise, 5G ağına ilişkin güvenlik kurallarını sertleştirmek isterken, Çin dahil hiçbir ülkeyi saf dışı bırakmak istemiyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Huawei, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:25 
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