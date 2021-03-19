Almanya A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Almanya Milli Takımı'nın İzlanda, Romanya ve Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Bayern Münih'in yıldız adayı Jamal Musiala da kendine yer buldu.

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın, 25 Mart'ta İzlanda, 28 Mart'ta Roma ya ve 31 Mart'ta Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belirlendi.

FORVET: Leroy Sane (Bayern Münih), Timo Werner (Leipzig), Amin Younes (Eintracht Frankfurt)