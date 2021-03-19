Almanya A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Almanya Milli Takımı'nın İzlanda, Romanya ve Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Bayern Münih'in yıldız adayı Jamal Musiala da kendine yer buldu.
Almanya A Milli Futbol Takımı'nın, 25 Mart'ta İzlanda, 28 Mart'ta Roma ya ve 31 Mart'ta Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belirlendi.Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala ve Bayer Leverkusen'de forma giyen 17 yaşındaki Florian Wirtz ilk kez A Milli takım kadrosunda yer aldı. Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan da kadroda yer aday kadroda yer buldu.Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, aday kadroya seçilen isimler şöyle: KALECİ: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintrcht Frankfurt)DEFANS: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Emre Can (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Bergamo), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Philipp Max (Eindhoven), Antoino Rüdiger Chelsea), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)ORTA SAHA: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid)
FORVET: Leroy Sane (Bayern Münih), Timo Werner (Leipzig), Amin Younes (Eintracht Frankfurt)
Kaynak: DHA
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