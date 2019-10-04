Son Dakika Haberleri: Almanya: ab abd'nin gümrük vergilerine karşı önlem alacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Almanya: ab abd'nin gümrük vergilerine karşı önlem alacak

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşılık olarak misilleme önlemleri alacağını açıkladı.

Almanya: ab abd'nin gümrük vergilerine karşı önlem alacak, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşılık olarak misilleme önlemleri alacağını açıkladı.

Almanya'da iktidar koalisyonunda yer alan Sosyal Demokrat parti üyesi olan Maas, Funke gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği karşılık vermek zorunda kalacak artık Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) onayını aldıktan sonra muhtemelen cezalandırıcı gümrük vergileri getirecek" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da, Avrupa'nın globalleşen dünyada ticare çatışmaların hiç kimsenin çıkarına olmadığına işaret ederek Avrupa'nın ABD'ye ihtiyatlı şekilde tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir haberde ise, AB'nin, ABD'nin peynir, şarap, viski ve zeytin yağının da aralarında olduğu binlerce ürün için aldğı yüzde 25 gümrük tarifesi kararına hemen misilleme yapmayacak.

ABD, WTO kararının sağladığı olanak ile 18 Ekim'den itibaren 7.5 milyar dolar tutarında Avrupa malına yüzde 25 tarife uygulayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi
ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:30:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya: ab abd'nin gümrük vergilerine karşı önlem alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]