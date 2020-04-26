Almanya, AB Dönem Başkanlığında koronavirüsle mücadele ve çevreye odaklanacak

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını 1 Haziran tarihinde Hırvtistan'dan devralacak olan Almanya önceliklerini açıkladı. Buna göre Almanya, yılın son altı ayında AB'nin koronavirüsle mücadele ve çevre konularına odaklanması için çalışacak.



Haftalık video yayınında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, pandemiyle mücadelenin ve bunun yol açtığı sosyal ve ekonomik etkilerin dönem başkanlığında ağırlığını açıkça hissettirecek konular olduğunu belirtti. Merkel, bir aşı geliştirilene kadar virüsün Avrupa'dakli hayatı etkilemeyi sürdüreceğini hatırlattı.