Almanya, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer şirketleriyle yakında anlaşmaya varmasını bekliyor - Son Dakika

Almanya, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer şirketleriyle yakında anlaşmaya varmasını bekliyor

10.11.2020 15:31
Almanya, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer şirketleriyle yakında anlaşmaya varmasını bekliyor, System.String[]

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği'nin (AB), Alman BioNTech ve Amerikan ortağı Pfizer ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının tedariki konusunda yakında nihai anlaşma yapmasını beklediğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği'nin (AB), Alman BioNTech ve Amerikan ortağı Pfizer ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının tedariki konusunda yakında nihai anlaşma yapmasını beklediğini söyledi.

Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonunun, BioNTech ve Pfizer ile ön anlaşma yaptığını anımsattı.

"Birkaç gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasını bekliyoruz." diyen Spahn, AB'de Avrupa Komisyonunun, Kovid-19 aşısı için ilaç şirketleriyle müzakere etme yetkisine sahip organ olduğuna işaret etti.

Spahn, ilk aşamada Almanya'nın 100 milyona kadar aşı dozu alacağını ifade etti.

Geçen ayın sonunda kendisi de virüsü kapan ve iyileşen Spahn, Almanya ve AB'nin Kovid-19 aşısının vatandaşlara uygulanmasında geride kalmaması gerektiğini belirterek "Almanya Sağlık Bakanı olarak, Almanya'da üretilen bir aşının dünyanın diğer bölgelerinde AB ve Almanya'dan daha hızlı ulaşmasını açıklayamam." ifadesini kullandı.

Spahn, aşının tedariki konusunu hızlı bir sonuca ulaştıracaklarının altını çizerek aşı ile ilgili haberlerin "tünelin sonunda bir ışık olduğunu" gösterdiğini kaydetti.

Söz konusu aşı adayının yetkili kurumlarca hızlı şekilde onaylanmasını umduğunu da vurgulayan Spahn, Kovid-19 aşısının 2021'in birinci çeyreğinden önce piyasada olmasını beklemediğini yineledi.

Yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirildi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak için yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı.

Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Almanya, Pfizer, Alman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer şirketleriyle yakında anlaşmaya varmasını bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Bakan Soylu şehit edilen kaymakamı unutmadı: Kanın yerde kalmadı Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi         
15:22
Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü         
14:48
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
13:39
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 15:42:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer şirketleriyle yakında anlaşmaya varmasını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei