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Almanya, AB'nin nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmedi - Son Dakika

Almanya, AB'nin nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmedi

03.01.2022 17:14
Almanya, AB'nin nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmedi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Avrupa Komisyonu'nun nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmediklerini, nükleeri "yeşil yatırım" olarak tanımlama planını Alman hükümetinin kendi içinde değerlendireceğini söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Avrupa Komisyonu'nun nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmediklerini, nükleeri "yeşil yatırım" olarak tanımlama planını Alman hükümetinin kendi içinde değerlendireceğini söyledi.

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin "Avrupa Komisyonu'nun nükleer enerjiyi ve doğal gazı sürdürülebilir enerji kaynakları olarak sınıflandırma" önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin gazla çalışan elektrik santrallerini "iklim dostu" olarak sınıflandırmak için önerdiği kriterlerin "federal hükümetin pozisyonuyla uyumlu" olduğunu belirten Hebestreit, Avrupa Komisyonu'nun nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini ise kabul etmediklerini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yer aldığı koalisyon hükümetinin anlaşmasında nükleer enerjiden çıkışın öngörüldüğünü hatırlatan Hebestreit, Avrupa Komisyonu'nun nükleeri "yeşil yatırım" olarak tanımlama planını Alman hükümetinin kendi içinde değerlendireceğini, bu ay içinde konuya ilişkin bir karar alınacağını bildirdi.

Öte yandan, SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer reaktörlerin dünyada hayatı tehlikeye atan atıklar ürettiğini belirterek, "Bu nedenle özellikle nükleer enerjinin sürdürülebilir bir teknoloji olarak desteklenmesi sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

AB'nin nükleer enerjiyi "yeşil yatırım" olarak sınıflandırma planı

AB, yeni nükleer enerji ve doğal gaz santrallerini "yeşil yatırım" olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu,1 Ocak'ta üye ülkelerde nükleer ve doğal gaz alanlarındaki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin uzman danışma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Sınıflandırma ile AB'nin 30 yıl içinde "iklim dostu" bir kıta olma hedefini yakalamak için yatırımları ihtiyaç duyulan faaliyetlere yönlendirmesi amaçlanıyor.

Mevcut durumda her AB ülkesinin enerji üretim kaynakları farklılık gösteriyor.

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Yatırım, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, AB'nin nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmedi - Son Dakika


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