Son Dakika Haberleri: Almanya AB'ye yeni bir göçmen akınından endişeli: "2015'teki kriz yeniden yaşanmamalı"
Son Dakika Dünya Almanya AB'ye yeni bir göçmen akınından endişeli: '2015'teki kriz yeniden yaşanmamalı'

Almanya AB'ye yeni bir göçmen akınından endişeli: "2015'teki kriz yeniden yaşanmamalı"

51 dakika önce

Almanya AB'ye yeni bir göçmen akınından endişeli: "2015'teki göçmen krizi yeniden yaşanmamalı"

Almanya AB'ye yeni bir göçmen akınından endişeli:

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir askeri harekatı Avrupa Birliği'nde (AB) göçmen krizinin yeniden patlak vermesi konusundaki endişeleri artırdı. Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer Avrupa Birliği'nin 2015'te hazırlıksız yakalandığı ve büyük bir kaosun yaşandığı göçmen krizinin tekrar yaşanmaması gerektiğini belirtti.


Yokluk ve savaşlardan dolayı Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan gelerek Avrupa'ya girmeyi deneyen ve sadece bu sene sayıları 45 bin 600'e ulaşan göçmen meselesini AB içişleri bakanları Lüksemburg'da görüştü. Toplantıda bir konuşma yapan Seehofer, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarındaki ülkeleri bu sorunla mücadelede tek başlarına bırakırsak Avrupa'nın ortak bir göçmen politikasının oluşamaz. Bu politika oluşmazsa da Avrupa'nın her tarafına kontrolsüz bir göç yaşanır. Buna şahit olduk ve tekrar etmesini istemiyorum." dedi.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:06 
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