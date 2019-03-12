Son Dakika Haberleri: Almanya-Abd Arasında Huawei Çatlağı

Almanya-Abd Arasında Huawei Çatlağı

1 saat önce

ALMANYA süper hızlı 5G mobil internet ağını genişletmek için yoğun çalışma yapıyor.

Almanya-Abd Arasında Huawei Çatlağı, System.String[]
ALMANYA süper hızlı 5G mobil internet ağını genişletmek için yoğun çalışma yapıyor. Hükümet, bu alanda dünyanın en büyük teknoloji şirketi Çinli Huawei'le görüşüyor. ABD, Amerikan şirketi Apple'ı tahtından eden Huawei'e karşı İran'a yaptırımları delmek ve teknoloji casusluğu yapmak suçlamasıyla dava açtı ve Alman hükümetine gönderdiği yazıyla Huawei'le iş birliğine karşı uyardı. Washington'un mektubunu ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'e iletti. Uyarıda, Almanya'nın böyle bir iş birliğine gitmesi durumunda sonuçları olacağı ve ABD'nin Almanya'yla istihbarat alanındaki iş birliğine son vereceği tehdidi yer aldı. Özellikle ABD'nin terör tehlikesi ve şüphelileri üzerine Almanya'yla paylaştığı istihbarat bilgilerinin aynı ölçüde devam etmeyeceği kaydedildi.

İSTİHBARAT HAYATİ ÖNEME SAHİP

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in, Wall Street Journal Gazetesi'nde yer alan mektubuna göre NATO müttefikleri arasında istihbarat servislerinin iş birliğinin hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. ABD teknoloji casusluğu yapmakla suçladığı Huawei'le istihbarat bilgilerinin tehlikeye gireceğini savunuyor ve NATO müttefiklerini Huawei'le iş birliğinden uzak durmaya çağırıyor. Berlin hükümeti ise Çinli şirketin teknoloji casusluğu yaptığına dair elde somut bilgi ve belge olmadığı gerekçesiyle şirkete karşı genel bir iş birliği yasağına karşı çıkıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:40 

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Almanya, Güncel
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