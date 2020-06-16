Almanya, ABD'nin ülkeden askerlerini çekmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değil - Son Dakika

Alman hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan yaklaşık 9 bin 500 askerini çekme planlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı bildirildi.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowicz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın, Almanya'nın NATO ödemelerinde "ihmalkar" davrandığına ve ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını 25 bine düşüreceğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Kararın ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağına ilişkin kesin ve ayrıntılı bilgiye sahip değiliz." diyen Maas, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından da bu konuda bilgi alamadıklarını aktardı.



Maas, bundan dolayı ABD tarafının ne yapmak istediğini bekleyeceklerini ifade etti.

"ABD askeri varlığı, ABD ve Avrupa'nın güvenliği için önemli"

ABD askerlerinin Almanya'daki varlığının sadece Almanya'nın değil ABD ve Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunu vurgulayan Maas, ABD'nin atmak istediği adımın Avrupa'nın güvenlik mimarisini de değiştireceğini ve bu yüzden bu konuda konuşmak gerektiğini dile getirdi.



Maas, askerlerin çekilmesine ilişkin yetkinin de ABD'de bulunduğunu kaydetti.

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz de ABD askerlerinin Almanya'daki varlığının, Polonya'nın güvenliğine de hizmet ettiğini, bundan dolayı askerlerin Almanya'daki varlığının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

"Trump, Almanya'daki askeri varlığı baskı aracı olarak kullanıyor"

Öte yandan Trump'ın açıklamasına Almanya'daki siyasetçiler tepki gösterdi.



Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, özellikle Trump'ın "Almanya'nın savunmaya yeterince yatırım yapmadığı" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Almanya, savunma çabalarını artırıyor ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen buna devam etmeli. ABD askeri mevcudiyetindeki herhangi bir azalma, sorunları çözmek yerine daha da artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Jürgen Hardt, Trump'ın bu kararıyla transatlantik ilişkilere sıkıntı verdiğini belirterek, Trump'ın Almanya'daki asker varlığını, enerji alanı gibi diğer alanlarda siyasi kararları uygulatmak için baskı aracı olarak kullandığını ifade etti.

"Dostlar arasındaki iletişimde baskıyı kullanmak kabul edilemez." diyen Hardt, Avrupalıların kendi güvenliği için daha fazla yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın açıklamaları

Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, "Almanya'daki askerlerimizin sayısını 25 bine düşüreceğiz. Bildiğiniz gibi Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalkar davranıyor. NATO'ya milyarlarca dolar borçları var. Onlar ödeme yapmayacaksa biz neden orada asker bulunduralım?" ifadesini kullanmıştı.

Almanya'da 34 bin 500 ABD askeri bulunuyor.