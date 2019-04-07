Son Dakika Haberleri: Almanya, Afganistan'daki Askerlerini Kendi Uçaklarıyla Taşıyamıyor

Almanya, Afganistan'daki Askerlerini Kendi Uçaklarıyla Taşıyamıyor

11 dakika önce

Azerbayca'ın, Avrupa'dan asker taşımacılık için gerekli geçiş izinlerini vermeyince Almanya kendi askerlerini ABD uçaklarıyla veya sivil tarifeli seferlerle taşımak zorunda kaldı.

Almanya, Afganistan'daki Askerlerini Kendi Uçaklarıyla Taşıyamıyor, System.String[]
Azerbayca'ın, Avrupa'dan asker taşımacılık için gerekli geçiş izinlerini vermeyince Almanya kendi askerlerini ABD uçaklarıyla veya sivil tarifeli seferlerle taşımak zorunda kaldı.

Alman ordusunun haftalık ihtiyaçları için kullandığı askeri uçağın aktarma yaptığı Azerbaycan'dan izin gelmemesi üzerine, uçuşlar iptal edildi. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Marmul NATO Üssü'nde görev yapan bin 300 Alman askeri, Nisan sonuna kadar Amerikan C17 uçuklarıyla nakledileceği açıklandı.

Yeniden izin alınması için NATO'nun Azerbaycan'la görüşme konusunda yavaş davranmasıyla Nisan ayındaki sevkiyatlarının aksadığını iddia eden Alman medyası, krizin Almanya ile NATO arasında son yıllarda yaşanılan sorunlardan kaynaklandığı vurgulandı. Almanya Savunma Bakanlığı, mevcut askeri hava ulaştırma kapasitesinin şu anda yetersiz olduğunu yeni rotalar belirlemek için çalıştıklarını açıkladı.

Almanya'nın 2001 yılından beri Afganistan'da askerleri bulunuyor. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:45 Kaynak: İHA

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Almanya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Üst Düzey Yetkili: Guaido'nun Tutuklanması Maduro'nun Son Hatası Olacak Beşiktaşlı Güven Yalçın'a Hoffenheim Talip Oldu Ekrem İmamoğlu'dan Hesap Makineli Açıklama: Aramızdaki Fark 16 Bin 380 Ömer Çelik'ten Çok Sert Netanyahu Açıklaması: Dur Deme Vakti Gelmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 19:56:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya, Afganistan'daki Askerlerini Kendi Uçaklarıyla Taşıyamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]