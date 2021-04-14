Almanya, Afganistan'dan askerlerini çekme konusunda ABD'yi takip edecek - Son Dakika

Almanya'nın Afganistan'dan askerleri çekme konusunda ABD'yi takip edeceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ARD kanalına yaptığı açıklamada,, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini 11 Eylül'de çekeceğini açıklamasının ardından konunun bugün NATO'da savunma ve dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıda ele alınacağını söyledi.

Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın askerlerini ABD ile Afganistan'dan çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya da "Biz hep, 'birlikte girdik birlikte çıkarız' dedik. Düzenli bir geri çekilmeden yanayım. Bu nedenle bugün bu şekilde karar alınacağını varsayıyorum." dedi.

11 Eylül'ün Alman askerleri için de çekilme tarihi anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya cevap veren Kramp-Karrenbauer, "Bu, planlarımızı NATO'da da ABD'nin planlarıyla senkronize etmemiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini belirterek çekilmeyi NATO müttefikleriyle görüşeceklerini söylemişti.