Almanya, Afganistan'dan tahliyeleri sonlandırdı - Son Dakika

Almanya, Afganistan'dan 5 bin 200'den fazla kişiyi tahliye etmesinin ardından tahliye operasyonlarını sona erdirdi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke tahliye operasyonları başlatmıştı. Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından Almanya da tahliye operasyonlarını tamamladığını bildirdi. Almanya'nın tahliye işlemleri, Alman ordusuna ait üç A400M tipi askeri nakliye uçağının Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e doğru havalanması ile sona ererken, operasyonlarda bugüne kadar 5 bin 200'den fazla kişi Afganistan'dan tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında 4 bin 200'ü Afgan, 505'i Alman olmak üzere toplam 45 farklı ülkeden insan bulunduğu aktarıldı. Tahliye operasyonları için başkent Kabil'e sevk edilen 2 helikopterin ise Alman ordusuna ait üssün bulunduğu Taşkent'e geri getirildiği bildirildi.

Alman ordusunun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Mecliste yaptığı konuşmasında, 11 gün süren operasyonun Alman ordusunun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu olduğunu belirtti.

(Mahmut Tosun/İHA)