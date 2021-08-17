Almanya, Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti - Son Dakika

Almanya'nın Afganistan'a gönderdiği A400M nakliye uçağı, başkent Kabil'den yalnızca 7 kişiyi aldı. Alman hükümetinin tahliye operasyonu, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden tahliyeler sürüyor. Almanya hükümeti, Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından başkent Kabil'e gönderdiği ilk uçakla yalnızca 7 kişiyi tahliye etti. Afganistan'da ABD'den sonra en büyük ikinci askeri birliğe sahip olan Almanya'nın 7 kişilik tahliyesi, ülkede eleştirileri de beraberinde getirdi. Ülkenin tanınmış sanatçılarından Igor Levit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedi. Yedi kişi, bir A400M ile Kabil'den uçtu. Yedi. Tarif edilemez bir utanç. Bu felaket karşısında uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bir utanç. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. 7 kişi. Yedi. Çünkü diğerleri listede değildi" ifadeleriyle hükümeti hedef aldı. Gazeteci Hasnain Kazim da, "Merhaba federal ordu. İnme şansınız olan Kabil'den yedi, yalnızca yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde yalnızca bu insanlar olduğu için mi?" dedi. Diğer sosyal medya kullanıcıları ise, "Uçakta yalnızca 7 kişinin olduğu doğru mu?", "Yedi. Çünkü diğerleri listede yoktu. Ben sadece şaşkınım. Alman olmaktan hiç bu kadar utanmamıştım" ifadeleriyle hükümetin tahliye operasyonundaki başarısızlığına tepki gösterdi.

"HAVAALANINDA ÇOK KAOTİK, TEHLİKELİ VE KARMAŞIK BİR DURUM VAR"

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, A400M nakliye uçağının Pazartesi akşamı Kabil'e indiğini belirterek, "Havaalanında çok kaotik, tehlikeli ve karmaşık bir durum var. Çok az zamanımız vardı, bu yüzden yalnızca sahada bulunan insanları uçağa aldık" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı ise uçağın hızlı bir şekilde ülkeden ayrılmak zorunda kalması ve diğer Almanların, Alman askerlerinin koruması olmadan havaalanına girememesi nedeniyle yalnızca 7 kişinin tahliye edilebildiğini belirtti.

Tahliyede görev alacak 600 askeriyle Almanya, ilerleyen saatlerde daha fazla kişiyi tahliye etmeyi planlıyor. Almanya, tahliye operasyonlarında merkez olarak kullandığı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten ikinci bir uçakla Kabil'e uçak göndermek için ABD'nin onayını bekliyor.

-İHA-