Almanya, Afganistan'ı 20 yıl önce bulduğu şekliyle terk etmek istemiyor - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da büyük bir sorumlulukları olduğunu ve ülkeyi buldukları gibi terk etmek istemediklerini söyledi.

Maas, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına girişinde yaptığı açıklamada ABD'li mevkidaşıyla Afganistan konusu görüşmelerinin önemini vurgulayarak, "Afganistan'dan geri çekilmenin başarılı barış müzakereleriyle birleştirilmesini istiyoruz. Taliban'ın şiddet ve askeri imkanları kullanarak iktidara gelmesi riskini alamayız. Büyük bir sorumluluğumuz var, ülkeyi 20 yıl önce bulduğumuz gibi terk etmek istemiyoruz." dedi.

Almanya'nın Afganistan'da 1000'in üzerinde askeri bulunduğunun altını çizen Maas, ülkesinin Afganistan'ın istikrarı ve sivilleşmesi için finansal destek sağlayan ikinci ülke olduklarını kaydetti.