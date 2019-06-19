Son Dakika Haberleri: Almanya, aile içi şiddete maruz kalan erkekler için koruma programı başlatıyor
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Almanya, aile içi şiddete maruz kalan erkekler için koruma programı başlatıyor

37 dakika önce

Almanya'da iki eyalet, ülke tarihinde ilk kez olmak üzere aile içi şiddete maruz kalan erkeklere yönelik bir koruma programı başlatılıyor

Almanya, aile içi şiddete maruz kalan erkekler için koruma programı başlatıyor, System.String[]
Almanya'da iki eyalet, ülke tarihinde ilk kez olmak üzere aile içi şiddete maruz kalan erkeklere yönelik koruma programı başlattı.

Alman basında yer alan haberlere göre Bavyera ve Kuzey Ren- Vestfalya eyaleti yetkilileri, şimdilik iki eyalette hayata geçirilen üç aşamalı program ile şiddet mağduru erkeklerin korunmasının amaçlandığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:08 
Almanya, Dünya
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