Almanya, aile içi şiddete maruz kalan erkekler için koruma programı başlatıyor
37 dakika önce
Almanya'da iki eyalet, ülke tarihinde ilk kez olmak üzere aile içi şiddete maruz kalan erkeklere yönelik bir koruma programı başlatılıyor
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:08
'da iki eyalet, ülke tarihinde ilk kez olmak üzere aile içi şiddete maruz kalan erkeklere yönelik koruma programı başlattı.
Alman basında yer alan haberlere göre Bavyera
ve Kuzey Ren- Vestfalya
eyaleti yetkilileri, şimdilik iki eyalette hayata geçirilen üç aşamalı program ile şiddet mağduru erkeklerin korunmasının amaçlandığını belirtti.
Kapalıçarşı'da yaşanan muştalı, biber gazlı kavga kameralara yansıdı
Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi
15 kişiyle girdiği çömlek üretiminde 12 ülkeye ihracat yapar hale geldi
Mısır'dan Mursi'nin ölümü sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle BM ve Erdoğan'a tepki