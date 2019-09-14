Son Dakika Haberleri: Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25'ini almaya hazır
Son Dakika Güncel Haber

Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25'ini almaya hazır

1 dakika önce

Almanya'nın Akdeniz'de İtalya açıklarında denizde kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25'ini kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25'ini almaya hazır, System.String[]

Almanya'nın Akdeniz'de İtalya açıklarında denizde kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25'ini kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.


Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, her zaman insancıl göç politikası izleyeceklerini ifade ettiğini belirterek, hiç kimsenin boğulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.


Bu konuda müzakerelerin hala devam ettiğini aktaran Seehofer, "Her şey konuşulduğu gibi kalırsa İtalya açıklarında denizden kurtarılanların yüzde 25'ini alabiliriz." şeklinde konuştu.


Habere göre, Fransa'nın da İtalya açıklarında kurtarılan göçmenlerin yüzde 25'ini almaya hazır olduğu belirtildi.

23 Eylül'de Malta'da toplantı yapılacak

Düzensiz göçmenlerle ilgili çözüm bulunması için Almanya, Fransa, İtalya, Malta, AB dönem başkanlığını yürüten Finlandiya ve AB temsilcilerinin, 23 Eylül'de Malta'da bir araya geleceği ifade edildi.


Bu toplantıda göçmenlerin AB ülkelerine dağıtımına ilişkin bir karar alınacağı ve bu kararın, Ekim ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde AB devlet ve hükümet başkanlarına sunulacağı kaydedildi.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.


Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor ve göçmenler haftalarca gemilerde tutuluyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek
Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren Türk kadın doktora büyük onur İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu İBB'nin iki seçim arasında 524 aracı iade ettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 12:54:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25'ini almaya hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]