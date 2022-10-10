Almanya: Alman Büyükelçiliğinin Kiev'deki vize bölümü Rus füzeleri tarafından vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya: Alman Büyükelçiliğinin Kiev'deki vize bölümü Rus füzeleri tarafından vuruldu

10.10.2022 14:05
Almanya: Alman Büyükelçiliğinin Kiev'deki vize bölümü Rus füzeleri tarafından vuruldu

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binanın bugünkü füze saldırılarında hasar gördüğünü bildirdi.

Wagner, söz konusu binanın aylardır kullanılmadığını ve Rus füzeleriyle vurulduğu sırada binada hiçbir Alman diplomatın bulunmadığını belirtti.

Sabah saatlerinde başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Sözcü: Tek Çin İlkesi, Taiwan Boğazı'ndaki İstikrarın Temelidir Sözcü: Tek Çin İlkesi, Taiwan Boğazı'ndaki İstikrarın Temelidir Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun görevine son verildi Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun görevine son verildi
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya: Alman Büyükelçiliğinin Kiev'deki vize bölümü Rus füzeleri tarafından vuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya: Alman Büyükelçiliğinin Kiev'deki vize bölümü Rus füzeleri tarafından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement