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Almanya Anayasa Mahkemesi 'yardımlı intihar' hakkında kararını verdi
6 saat önce
Almanya'da Anayasa Mahkemesi, profesyonel yardımla intiharı yasaklayan 2015 tarihli yasayı "kişinin kendi ölümünü seçme hakkı" olduğunu belirterek anayasaya aykırı buldu.
Almanya'da Anayasa Mahkemesi, profesyonel yardımla intiharı yasaklayan 2015 tarihli yasayı, "kişinin kendi ölümünü seçme hakkı" olduğunu belirterek anayasaya aykırı buldu.
Yargıç Andreas Vosskuhle, kişinin kendi ölümünü tayin hakkına "ölümü için yardım isteme hakkının" da dahil olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:32
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