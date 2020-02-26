Almanya Anayasa Mahkemesi 'yardımlı intihar' hakkında kararını verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Anayasa Mahkemesi 'yardımlı intihar' hakkında kararını verdi - Son Dakika Dünya

Almanya Anayasa Mahkemesi 'yardımlı intihar' hakkında kararını verdi

6 saat önce

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, profesyonel yardımla intiharı yasaklayan 2015 tarihli yasayı "kişinin kendi ölümünü seçme hakkı" olduğunu belirterek anayasaya aykırı buldu.

Almanya Anayasa Mahkemesi 'yardımlı intihar' hakkında kararını verdi, System.String[]

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, profesyonel yardımla intiharı yasaklayan 2015 tarihli yasayı, "kişinin kendi ölümünü seçme hakkı" olduğunu belirterek anayasaya aykırı buldu.


Yargıç Andreas Vosskuhle, kişinin kendi ölümünü tayin hakkına "ölümü için yardım isteme hakkının" da dahil olduğunu söyledi.

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Anayasa Mahkemesi, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:32 
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