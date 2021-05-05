Almanya "Ansaar International" derneğinin faaliyetlerini yasakladı - Son Dakika

Almanya "Ansaar International" derneğinin faaliyetlerini yasakladı

05.05.2021 12:55
Almanya

Almanya İçişleri Bakanlığı, "Ansaar International" yardım derneğinin faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, "Ansaar International" yardım derneğinin faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ansaar International derneğinin ve ona bağlı diğer kuruluşlarının faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.

Yasak kararının ardından Almanya'nın 10 eyaletinde Ansaar International ve diğer bağlantılı derneklerin binalarına baskınlar gerçekleştirildiği ve yaklaşık 150 bin avro nakit paraya el konulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yasak kararına ilişkin, "Ansaar International ve alt kuruluşları bugünden itibaren yasaklandı ve dernekleri feshedilecek. Güvenlik yetkililerimiz bu konuda son derece dikkatliler." ifadelerini kullandı.

Derneğin topladığı bağışların yurt dışındaki "terörist gruplara" aktarıldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya 'Ansaar International' derneğinin faaliyetlerini yasakladı - Son Dakika


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