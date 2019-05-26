Son Dakika Haberleri: Almanya, AP'nin seçimi için sandık başında

Almanya, AP'nin seçimi için sandık başında

2 saat önce

Almanya'da halk Avrupa Parlamentosu için sandık başına gitti.

Almanya, AP'nin seçimi için sandık başında, System.String[]
Almanya'da halk Avrupa Parlamentosu için sandık başına gitti. Toplamda 28 ülkeden kayıtlı 427 milyon seçmene sahip olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Parlamentosun (AP) 751 vekilini seçmek için 23-26 Mayıs tarihleri arasında sandık başına gidiyor. AB'nin 83 milyon nüfusu ile en kalabalık ülkesi olan Almanya'da halk bugün sandığa giderek oyunu kullanıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, eşi Elke Büdenbender ile Berlin'de oyunu kullandı. Steinmeier, bu seçimlerin Avrupa'nın geleceği açısından çok önemli olduğunu belirterek, Almanya'daki 600 binden fazla seçim görevlisine teşekkür etti. Steinmeier, seçimlerin düzgün bir şekilde gerçekleşebileceğinden emin olduğunu söyledi. AB'nin en büyük nüfusuna sahip olan Almanya toplam 751 sandalyeden 96'sına sahip. AP seçimlerine Almanya'dan 40 parti katılırken, ilk defa bu seçimlerde yüzde 5'lik baraj sistemi uygulanmadı. Listenin 22. sırasında yer alan Almanya'nın ilk göçmen partisi olan, Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) kurucu başkanı Haluk Yıldız da Almanya genelinde 10 adayla ilk defa AP seçimlerine katıldı. 2014'de katılımın yüzde 42'lerde olduğu AP seçimlerine bu yıl da ilginin az olması bekleniyor.
(Erdal Altuntaş - Mustafa Tığlı/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:25 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Avrupa, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı Almanya Kupası'nı Bayern Münih Kazandı Finlandiya'da, Aşırı Sağcı Liderden Çirkin Provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i Yırtıp Yere Attı Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:13:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya, AP'nin seçimi için sandık başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]