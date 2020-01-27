Almanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üye olmasını destekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üye olmasını destekliyor - Son Dakika

Almanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üye olmasını destekliyor

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine başlamasını istediklerini söyledi.

Almanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üye olmasını destekliyor, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine başlamasını istediklerini söyledi.

Başbakan Merkel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Berlin'deki görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, Almanya'nın Arnavutluk ve diğer Batı Balkan ülkeleri için AB perspektifini güçlü şekilde desteklediğinin altını çizdi.

Her iki ülkenin de son yıllarda ciddi ilerleme kaydettiğini vurgulayan Merkel, "Mart ayında yapılacak AB Konseyi toplantısında Arnavutluk ile ve aynı zamanda Kuzey Makedonya için AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varmak istiyoruz." dedi.

Alman Şansölye, Arnavutluk'un "yargı reformu" konusundaki ilerlemesini överek, hukukun üstünlüğü ile ilgili konuların ülkenin AB'ye katılım sürecinde önemli rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Merkel, "Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üye olması hepimizin çıkarına olacak." ifadesini kullandı.

Fransa, geçen yıl Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasını engellemiş ve her iki ülkenin de müzakerelerin başlayabilmesi için daha fazla reform uygulaması gerektiğini savunmuştu.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı: Acil önlem alınmazsa Yahudiler ülkeyi kitlesel olarak terk edebilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 01:38:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üye olmasını destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]