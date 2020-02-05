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Almanya: Aşırı sağcıların oyları ile eyalet başbakanı seçildi; partiler erken seçim istedi
6 saat önce
Almanya’nın Thüringen Eyalet Meclisinde Hür Demokrat Partili aday Thomas Kemmerich’in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin desteğiyle eyalet başbakanı seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik partilerinin temsilcileri eyalette erken seçim istiyor
Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisinde Hür Demokrat Partili (FDP) aday Thomas Kemmerich'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) desteğiyle eyalet başbakanı seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri eyalette erken seçime gidilmesini istedi.
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bazı temaslar için bulunduğu Strazburg kentinde yaptığı açıklamada, CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubunun seçimlerdeki tutumunu yanlış bulduğunu belirterek, meclis grubunun CDU Genel Merkezi'nin tavsiyelerine, taleplerine ve ricalarına uymadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:39
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