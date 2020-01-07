Almanya, askerlerinin bir kısmını Irak dışına çıkarıyor - Son Dakika
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Almanya, askerlerinin bir kısmını Irak dışına çıkarıyor

6 saat önce

Almanya, Irak'ta bulunan Alman askerlerin bir kısmını ülke dışına çıkaracağını açıkladı.

Almanya, askerlerinin bir kısmını Irak dışına çıkarıyor, System.String[]

Almanya, Irak'ta bulunan Alman askerlerin bir kısmını ülke dışına çıkaracağını açıkladı.


Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis'teki ilgili komisyonların üyelerine yazdıkları mektupta, Irak'ta bulunan askerlerinin bir bölümünün ülke dışına çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

Özellikle Bağdat ve Taci bölgesindeki asker sayısının azaltılacağı belirtilen mektupta, "Burada görev yapan askerler vakitlice Ürdün ve Kuveyt'e nakledilecek." ifadesi yer aldı.

Mektupta, eğitim yeniden başladığında bu güçlerin Irak'a geri döneceği vurgulandı.

Alman askerlerinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin Irak hükümetiyle yürütülen görüşmelerin devam ettiği aktarılan mektupta, Irak hükümetinin talep etmesi halinde Almanya'nın Irak'taki görevi prensip olarak sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

Mektupta, Irak hükümetinin vereceği karara saygı duyulacağı belirtildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan 32 Alman askerinin uçakla gece Ürdün'e götürüldüğü iddia edildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Maas, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, uluslararası güçlerin Irak'tan ayrılması durumunda terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin sonlanmış olacağını ve örgütün muhtemelen yeniden güçleneceğini söyledi.

Mass, terör örgütünün güçlenmesinin Irak'ın istikrarsızlaşmasına yol açacağı uyarısında bulunarak, DEAŞ karşıtı koalisyonun hızla bir araya gelerek nasıl hareket edeceğine ilişkin karar vermesi gerektiğini de kaydetti.

Almanya, DEAŞ karşıtı koalisyon çerçevesinde Irak'ta Peşmerge güçlerine ve Irak askerlerine eğitim veriyor. Irak'ta yaklaşık 130 Alman askeri bulunuyor.

Almanya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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