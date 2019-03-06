Almanya Ateşle Oynamasın

BÖYLE bir yasa hazırlığının sinyallerini Federal İçişleri Bakanı
Horst Seehofer daha önce verdi. Seehofer, kasım ayı sonunda Berlin
'de düzenlenen 4'üncü İslam Konferansında Almanya
olarak üç hedef sıraladı:
İmamlar Almanya'da yetişmeli.
Camiler yabancı ülkelerden para desteği almayıp kendi yağıyla kavrulmalı.
Bir Alman İslamı oluşturulmalı.
İmamlar Almanya'da yetişmeli hedefi için ilk adımlar atılmaya başlandı. Almanya İçişleri Bakanlığı
, yabancı din görevlilerine Almanca ve Alman kültürüne vakıf olma şartı getiriyor. Bakanlık sözcüsü Eleonore Petermann, pazartesi günü hükümetin basın toplantısında oturma ve çalışma izni yasasında yeni düzenlemelere gideceklerini açıkladı.
Yasayla, belirli seviyede Almanca bilmeyen yabancı din görevlileri Almanya'ya gelemeyecek, Almanya'da görev yapamayacak. Yasa değişikliği için gerekçe şu;
Din görevlileri uyum politikaları açısından önemli. Alman dili ve kültürünü bilmeyen bir din görevlisi uyum görevini yerine getiremez.
ASIL GEREKÇE
Fakat yasa hazırlığının altında yatan asıl gerekçe, dışarıdan Müslüman din görevlisinin önünü kesmek.
Almanya'da 3 milyonu Türkiye
kökenli, 4 milyon 700 bin civarında Müslüman yaşıyor. 1 milyon 800 bin Alman vatandaşı Müslümanın 1.4 milyonu Türkiye kökenli.
En büyük Müslüman cemaati Diyanet İşleri
Türk İslam Birliği
(DİTİB).
DİTİB'e bağlı 960 cami derneği var. İmamlara Almanca şartı DİTİB'i etkiler mi?
DİTİB bir süredir din görevlilerine Almanca kursları veriyor. Almanya'da DİTİB'e bağlı bin 50 civarında din görevlisi çalışıyor. Bunun 200 kadarı kısa süreliğine geliyor ve Almanca bilmiyor. Almanya'da eğitim görmüş, Türkiye'de ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra Almanya'ya gelerek, din görevlisi olarak çalışan imam sayısı 60.
Geriye kalan 700 din görevlisinin temel Almanca bilgisi var.
SAHTE İMAMLARA YARAR
Almanya imamlara dil şartı seviyesini henüz belirlemedi. Dil seviyesini ne kadar yüksek tutacağı da bilinmiyor. DİTİB, din görevlilerinin Almanca seviyesini artırmaya çalışıyor. Ama bu öyle kısa sürede başarılacak bir durum değil. İmamlara Almanca dil şartı DİTİB'i de etkiler. Din görevlilerinin Almanca diline hakim olması talebine bir diyecek yok. İmamların Almanya'da yetişmesine de diyecek bir şey yok.
Fakat masrafları kim karşılayacak?
En önemlisi ise zaten din görevlisi açığı var. Almanca şartı bu açığı çok daha büyütür. Birçok cami kapanma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Bu durumda Almanya'da hücre evlerde dini ibadet adı altında gençlerin beynini yıkayan, yurt dışındaki terör örgütlerine militan devşiren sahte, tehlikeli imamlara gün doğar.
Almanya bu yasayı hazırlarken getireceği tehlikeleri iyice tartmalı.
Türkiye'den gelen din görevlilerinin önünü keseyim derken, ateşle oynamamalı.