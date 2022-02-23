Almanya, Avrupa'da savaş istemiyor - Son Dakika
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Almanya, Avrupa'da savaş istemiyor

23.02.2022 17:44
Almanya, Avrupa'da savaş istemiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'da savaş istemediklerini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'da savaş istemediklerini söyledi.

Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman Bakan, Rusya'nın Ukrayna ile olan geriliminin artmasına ilişkin "Avrupa'da savaş istemiyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarına yönelik soruya Baerbock, "Putin'in kafasının içine bakamayız ama tüm senaryolara hazırız." yanıtını verdi.

"Her an başka daha sert paketler açıklanabilir"

Baerbock, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin durdurulduğuna dikkati çekerek, "Benim bu konuda tutumum zaten belli. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, hızlı ve toplu olarak kararlaştırıldı. Ancak bu sadece ilk aşama, her an başka daha sert paketler açıklanabilir." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa'da barış ve özgürlüğün bir fiyatının olmadığı görüşünü dile getirdi.

Putin'i, Ukrayna ile krizin tırmanması konusunda yalan söylemekle suçlayan Baerbock, "Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin demektir ya da o zaman yalan söyledin." ifadesini kullandı.

Baerbock, Minsk Anlaşması'nın Rusya Devlet Başkanı tarafından tek taraflı olarak bozulduğunu belirtti.

"Putin, imzalara bağlı kalmıyor"

Fansa Bakanı Le Drian, Putin'in uluslararası hukuku çiğnediğini vurgulayarak, "Putin, imzalara bağlı kalmıyor." dedi.

Rusya'nın ne kadar ileri gidebileceği sorusu üzerine Fransız Bakan, "Her şey mümkün, en kötüsü bile mümkün." ifadesini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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