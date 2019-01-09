Almanya-Avusturya Sınırında Evler Kar Altında Kaldı
1 saat önce
Almanya ve Avusturya'da yoğun kar yağışı sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, dağlık bölgelerde yollar kapandı.
Almanya
ve Avusturya
'da yoğun kar yağışı sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, dağlık bölgelerde yollar kapandı. Almanya'nın Avusturya sınırı yakınlarındaki Winklmoosalm'da halk, evlerinin çatılarında ve yollarda biriken karları temizledi
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:28
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Almanya'da Milletvekili Frank Magnitz, 3 Zanlının Saldırısına Uğradıktan Sonra Ölüme Terk Edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı Farklı Geçti: 79-58