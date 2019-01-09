Son Dakika Haberleri: Almanya-Avusturya Sınırında Evler Kar Altında Kaldı

Almanya-Avusturya Sınırında Evler Kar Altında Kaldı

1 saat önce

Almanya ve Avusturya'da yoğun kar yağışı sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, dağlık bölgelerde yollar kapandı.

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Almanya ve Avusturya'da yoğun kar yağışı sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, dağlık bölgelerde yollar kapandı. Almanya'nın Avusturya sınırı yakınlarındaki Winklmoosalm'da halk, evlerinin çatılarında ve yollarda biriken karları temizledi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:28 

Avusturya, Almanya, Dünya
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