Almanya, Balkan güzergahı üzerinden artan düzensiz göçü azaltmayı hedefliyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Balkan güzergahı üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) doğru artan düzensiz göçü azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Faeser, Batı Balkanlar'daki ülkelerin içişleri bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı Balkanlar'daki ülkelerin önemli reformlar başlattıklarını ve bunları ilerlettiklerini kaydeden Faeser, "Bu kolay bir yol değil." dedi.

Savaştan ve siyasi baskıdan kaçan insanları korumak ve böylelikle insani sorumluluğu birlikte yerine getirmek istediklerini söyleyen Faeser, aynı zamanda düzensiz göçe karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Nancy Faeser, Avrupa'da kalma ihtimali olmayan hiç kimsenin tehlikeli yollarda hayatını tehlikeye atmak zorunda kalmaması gerektiğini belirterek "Hedefimiz Balkan güzergahı üzerinden artan düzensiz göçü azaltmaktır." diye konuştu.

Bunun için bir dizi önlem aldıklarını aktaran Faeser, bunların Avrupa'da vize standartlarının uyumlu hale getirilmesi, insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi ve AB'nin dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in desteğiyle etkin bir şekilde sınırların korunmasını kapsadığını anlattı.

Bakan Faeser, Avrupa'da kalma hakkı olmayan kişilerin geri dönüşü için prosedürlerin geliştirilmesi ve organize suçlarla, yolsuzlukla mücadelede iş birliğinin artırılması gerektiğini de vurguladı.

Johansson da Batı Balkanlar'dan AB'ye gelen düzensiz göçmenlerin ve Batı Balkan ülkelerine vizesiz seyahat edenlerin sayısının arttığını, son haftalarda Tunus, Hindistan, Küba ve Burundi'den gelenlerin sayısının da yükseldiğini belirtti.

Sınırların korunmasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini, bu konuda Frontex'in önemli rol oynayacağını ifade eden Ylva Johansson, bunun organize suçlarla mücadeleyle de bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.