Almanya, Baltık ülkeleriyle "Rus dezenformasyon kampanyasına" karşı mücadele etmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya, Baltık ülkeleriyle "Rus dezenformasyon kampanyasına" karşı mücadele etmek istiyor

21.04.2022 17:12
Almanya, Baltık ülkeleriyle "Rus dezenformasyon kampanyasına" karşı mücadele etmek istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Baltık ülkeleri ile Rusya'dan gelen dezenformasyon kampanyalarına karşı daha da güçlü adımlar atmak istediklerini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Baltık ülkeleri ile Rusya'dan gelen dezenformasyon kampanyalarına karşı daha da güçlü adımlar atmak istediklerini söyledi.

Estonyalı mevkidaşı Eva-Maria Liimets ile Tallinn'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Baerbock, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın uzun süredir Rus dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını belirterek, "Buna sadece izin vermek istemediğimiz gibi buna birlikte karşı çıkacağız." dedi.

Baltık devletlerinin, Rusça konuşan nüfuslarının yüksek olması nedeniyle uzun süredir bu zorlukla mücadele ettiğine işaret eden Baerbock, propagandaya karşı propagandayla değil, "şeffaflıkla, eleştirel bir kamuoyuyla, güçlü ve özgür medyayla" karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı, "Bunun için uzun bir soluğa ihtiyacımız var ve bu uzun soluk toplumumuzu daha dirençli kılıyor ve totaliter ideolojilere karşı en iyi korumadır. Rusça konuşan gençlerin Putin'in savaşını ve korkunç vahşeti protesto etmeleri, bu çalışmanın her gün işe yaradığını gösteriyor ve Putin'in yalanlarının bu şekilde bilinmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Almanya acil bir durumda ittifak topraklarını savunmaya hazır Almanya acil bir durumda ittifak topraklarını savunmaya hazır Son dakika haber: Almanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı bağlantılı olarak haftada 200 suç işleniyor Son dakika haber: Almanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı bağlantılı olarak haftada 200 suç işleniyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Baltık ülkeleriyle 'Rus dezenformasyon kampanyasına' karşı mücadele etmek istiyor - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, Baltık ülkeleriyle "Rus dezenformasyon kampanyasına" karşı mücadele etmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement