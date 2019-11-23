Son Dakika Haberleri: Almanya BAMF Başkanı Sommer: "Türkiye göç politikasında güvenilir bir partnerdir"
Son Dakika Güncel Almanya BAMF Başkanı Sommer: 'Türkiye göç politikasında güvenilir bir partnerdir' - Son Dakika

Almanya BAMF Başkanı Sommer: "Türkiye göç politikasında güvenilir bir partnerdir"

6 saat önce

Almanya'daki Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Hans-Eckard Sommer, Türkiye'nin göç politikasında güvenilir bir partner olduğunu söyledi.

Almanya BAMF Başkanı Sommer:

Almanya'daki Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Hans-Eckard Sommer, Türkiye'nin göç politikasında güvenilir bir partner olduğunu söyledi.


Sommer, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki savaştan kaçan 3 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiğine işaret ederek, bunun kabul edilmesi gereken bir başarı olduğunu belirtti.


Türkiye'nin göç politikasında bir değişikliğe gittiğini fark etmediğini ifade eden Sommer, "Türkiye, göç politikasında güvenilir bir partnerdir." değerlendirmesinde bulundu.


Sommer, Türkiye'nin Suriyelileri, onların iradesine karşı Suriye'ye geri göndereceğine dair bir kanıtın da bulunmadığını kaydetti.

Almanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
"Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir" Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:24:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya BAMF Başkanı Sommer: "Türkiye göç politikasında güvenilir bir partnerdir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]