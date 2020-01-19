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Almanya Başbakanı Angela Merkel: "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel: "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi"
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel: "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi"
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