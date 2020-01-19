Almanya Başbakanı Angela Merkel: "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Angela Merkel: '5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler... - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler...

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi"

Almanya Başbakanı Angela Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi"

Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıkladı
Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 03:52:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Başbakanı Angela Merkel: "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]