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Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor.
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor. Biz devlet olarak kimseyi desteklemiyoruz" dedi. - İSTANBUL
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