Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Angela Merkel, ' Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor. - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor.

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel,

Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor. Biz devlet olarak kimseyi desteklemiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
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