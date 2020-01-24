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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İdlib'den kaçmış olan insanların çadırda bulundukları ve onların...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İdlib'den kaçmış olan insanların çadırda bulundukları ve onların durumlarına katkı sağlamak için maddi destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, " İdlib'den kaçmış olan insanların çadırda bulundukları ve onların durumlarına katkı sağlamak için maddi destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi. - İSTANBUL
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