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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Irkçılık toplumu zehirliyor.
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Irkçılık toplumu zehirliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Irkçılık toplumu zehirliyor. Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz" dedi. - BERLİN
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