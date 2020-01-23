ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika

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ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İSTANBUL'A GELDİ
32 dakika önce
Anıl UÇAN / İSTANBUL DHAAlmanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:25 Kaynak: DHA
Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüntü Dökümü:
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-Konvoyun çıkışı
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