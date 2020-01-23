Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi - Son Dakika

Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi

27 dakika önce

Anıl UÇAN İSTANBUL DHAAlmanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.

Anıl UÇAN İSTANBUL DHA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Almanya başbakanı angela merkel istanbul'a geldi

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
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