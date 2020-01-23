Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi - Son Dakika

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Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi
26 dakika önce
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel
, İstanbul
'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmeler gerçekleştirecek.
- İstanbul
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