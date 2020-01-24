Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi - Son Dakika Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi

47 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. İki liderin görüşmelerde Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA HAVALİMANINDAN AYRILDI

Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indi. Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

LİBYA VE SURİYE KONULARI DA GÜNDEMDE

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi
Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, İstanbul, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu
Merkel: "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Mısır, darbeci Hafter'e verdiği desteği geri çekme kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 01:29:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]