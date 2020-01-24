Son Dakika › Dünya › Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi - Son Dakika Dünya
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi
47 dakika önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. İki liderin görüşmelerde Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA HAVALİMANINDAN AYRILDI
Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indi. Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
BİRÇOK KONU ELE ALINACAK
İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.
LİBYA VE SURİYE KONULARI DA GÜNDEMDE
Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Merkel: "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Mısır, darbeci Hafter'e verdiği desteği geri çekme kararı aldı