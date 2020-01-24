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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya'da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya'da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekli. Sarrac'ın sürece destek sağlaması önemli. Hafter tarafından da olumlu atılmasını ümit ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Libya'da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekli. Sarrac'ın sürece destek sağlaması önemli. Hafter tarafından da olumlu atılmasını ümit ediyorum" dedi. - İSTANBUL
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