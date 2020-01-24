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Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz." - İSTANBUL
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