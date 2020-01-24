Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Angela Merkel: 'Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı... - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı...

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz.

Almanya Başbakanı Angela Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz." - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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