ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL TÜRKİYE'DEN AYRILDI - Son Dakika

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ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL TÜRKİYE'DEN AYRILDI
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:57 Kaynak: DHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Vahdettin
Köşkü'nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye'den ayrıldı. Angela Merkel aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-Alman Üniversitesi yeni binaları açılış törenine katılmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Angela Merkel'in konvoyunun havalimanına girişi
- İstanbul
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