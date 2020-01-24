Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'den ayrıldı

6 saat önce

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'den ayrıldı, System.String[]
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye'den ayrıldı. Angela Merkel aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-Alman Üniversitesi yeni binaları açılış törenine katılmıştı.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:00 Kaynak: DHA
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