Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'den ayrıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, kentten ayrıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'den ayrıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, ortak basın toplantısının ardından Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Angela Merkel ve beraberindeki heyet, yemeğin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Havalimanı'na geldi.

Başbakan Merkel ve heyetinin uçağı 19.50'de Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Merkel ve heyetini, ilgili yetkililer uğurladı.

İstanbul'a dün gelen Merkel, bir dizi temasta bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-Alman Üniversitesinin yeni binalarının açılış törenine katıldı.

Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ise ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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