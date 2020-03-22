Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı - Son Dakika

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Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:46 Kaynak: AA
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