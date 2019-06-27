Son Dakika Haberleri: Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
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Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

5 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile tokalaşması esnasında geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine titrediği dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile tokalaşması esnasında geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine titrediği dikkat çekti.

Berlin'de basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanında duran Merkel, Steinmeier'in konuşma yaptığı sırada titrediği görüldü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:08 
Dünya
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