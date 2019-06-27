Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile tokalaşması esnasında geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine titrediği dikkat çekti.Berlin'de basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanında duran Merkel, Steinmeier'in konuşma yaptığı sırada titrediği görüldü.