Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek.

Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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