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Almanya Başbakanı Merkel: "AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel: "AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel: "AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum"
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